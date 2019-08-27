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مرأة

لأصحاب البشرة الغامقة.. 7 نصائح لا تتخلي عنها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:31 م
لأصحاب البشرة الغامقة..
لأصحاب البشرة الغامقة.. 7 نصائح لا تتخلي عنهم
هاجر هانئ
تعاني الكثير من الفتيات بسبب مشكلة البشرة الغامقة التي لا يعرف الكثير منهن لماذا يصاب ببشرة غامقة.

لذا نصحت الدكتورة أمنية إسماعيل، اخصائية الجلدية، ببعض النصائح التي يجب اتباعها لأصحاب البشرة الغامقة بدون أسباب واضحة، وتتمثل في:

- تناول كمية كبيرة من الماء علي مدار اليوم
- الحد من تناول المقليات والأكلات الدسمة
- عدم الإفراط في تناول المسكنات لأنها أؤدي إلي مشاكل بالكبد
- الاهتمام بتناول فيتامينات مضادة للأكسدة مثل (A-E-C)
- الجلوتاثيون من أقوي مضادات الأكسدة تساعد علي طرد السموم فتساعد علي تفتيح الجسم
- تناول ملعقة من عسل النحل في الصباح
- احرص علي تناول حبة البركة
- عالجي الإمساك إذا كنت تعاني منه

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