أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هيدي كرم التي أكملت عامها ال39، فهي من النجمات اللاتي تهتمم بإطلالتها ومظهرها بشكل ملحوظ.



تتمتع هيدي كرم بذوق رفيع في اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها، كما تحرص على التنوع بين التصميمات و دم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.



فتميل هيدي كرم إلي اختيار التصميمات والأزياء التي الأكثر أنوثة سواء في الملابس الكاجوال أو في فساتين السهرة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كما تعتمد هيدي كرم علي إظهار جمالها الطبيعي وفي بعض الأحيان تتخلي عن استخدام مستحضرات التجميل.

