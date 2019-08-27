ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:31 م
هيدى كرم
هيدى كرم
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هيدي كرم التي أكملت عامها ال39، فهي من النجمات اللاتي تهتمم بإطلالتها ومظهرها بشكل ملحوظ.

تتمتع هيدي كرم بذوق رفيع في اختيار قطع الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها، كما تحرص على التنوع بين التصميمات و دم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

فتميل هيدي كرم إلي اختيار التصميمات والأزياء التي الأكثر أنوثة سواء في الملابس الكاجوال أو في فساتين السهرة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كما تعتمد هيدي كرم علي إظهار جمالها الطبيعي وفي بعض الأحيان تتخلي عن استخدام مستحضرات التجميل.
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

سعودي يشترى طائرتين لطفله في عيد ميلاده بـ329 مليون دولار.. تعرف على الحقيقة

في عيد ميلادها... تعرف على عمر هيدي كرم الحقيقي وسبب قلة أعمالها الفنية

شاهد.. زوجة الفنان يوسف الشريف تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

كنت بمر بحالة نفسية .. معلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة من تهمة ضربها

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى