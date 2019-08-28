برلماني يطالب بتعميم مبادرة الرصيف من حقي على جميع المحافظات

قال أشرف عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات مساحات الرصيف والشوارع بمصر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه تم إطلاق مبادرة منذ اسبوع تسمي بالرصيف من حقي لإزالة جميع المخالفات بمحافظة الفيوم منذ اسبوع.





وأضاف "عزيز" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المبادرة هي عبارة عن حملة كبرى لإزالة جميع المخالفات الموجودة الأرصفة والشوارع للقضاء نهائيًا على اي مخالفة تنتج من جانب المقاهي والكافيهات، لافتا إلى ضرورة تعميمها على جميع المحافظات لتطهير شوارع مصر والحفاظ على الأمن والأمان.





وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين ضروري لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق غيره بدون وجهة حق.





كان النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، حول استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات مساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا بدون وجه حق على حقوق المواطنين.



