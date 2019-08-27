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منوعات

مذيع سعودي يسحب الميكروفون من مواطن لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، مقطع فيديو محرجا يظهر مذيعا تسبب فى إحراج أحد المواطنين السعوديين بعدما سب منه الميكروفون فجأة، لينهي اللقاء.

وبحسب إرم نيوز، لم يتم الكشف عن هوية المذيع، بينما تداول رواد تويتر الفيديو وشاركوا بوابل من الانتقادات اللاذعة له، لما تسبب فيه من إحراج بالغ لهذا المواطن.

وحصد الفيديو مشاهدة عدة فى الساعات القليلة الماضية، وطالب الجميع بمعاقبة هذا المضيع لعجرفته تجاه المواطنين أثناء إقامة أى لقاء معهم.

يذكر أن التليفزيون السعودى لم يعلق على الواقعة حتى الآن.




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