ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مساعد وزير الداخلية يفتتح معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:22 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
أحمد على
افتتح اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يرافقه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة وطنطا وذلك فى إطار توجيهات وزارة الداخلية لتوفير كافة السلع بـأسعار مخفضة ومواجهة جشع التجار .

جاء ذلك تحت إشراف مباحث التموين بقيادة العميد محمد عثمان مدير مباحث التموين لتوفير السلع والمدرسية والملابس بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين ورفع العبء عنه.

كما أعطي مدير أمن الغربية توجيهاته إلي مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالضرورة النزول الى الشارع وإحكام التواجد الشرطي والتنسيق مع ضباط وأفراد أقسام ومراكز الشرطة لمواجهة الخارجين على القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي .

وأسفرت الحملات المرورية عن مصادرة 13 توك توك و18 دراجة بخارية و83 سيارة ملاكي منتهية رخص التسيير والقيادة لمالكيها.

كما شدد على أهمية التأكد من تشغيل كافة الكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بمحيط دور العبادة والمؤسسات الحكومية والتأكد من ارتداء الملابس والصديري الواقي ورفع حالة الاستنفار والتأهب لمواجهة أى ظواهر للبلطجة والعنف.
مساعد وزير الداخلية يفتتح معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة
مساعد وزير الداخلية يفتتح معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة
مساعد وزير الداخلية يفتتح معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعدا وزير الداخلية يقودان حملة مرافق وإشغالات بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

يا ريت كلنا ندعيله.. نجم الاهلى يوجه رسالة مؤثرة لـ مشجع الفريق

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور

مصر أعطتك الشهرة والمال فلا تطعنها.. رسالة دينية النواب لـ محمد رمضان

وهبت حياتي له ومتعتي الوحيدة.. حقيقة اعتزال إلهام شاهين للفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس