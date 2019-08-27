مساعد وزير الداخلية يفتتح معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة

افتتح اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يرافقه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، معرض الملابس والمستلزمات المدرسية بالمحلة وطنطا وذلك فى إطار توجيهات وزارة الداخلية لتوفير كافة السلع بـأسعار مخفضة ومواجهة جشع التجار .



جاء ذلك تحت إشراف مباحث التموين بقيادة العميد محمد عثمان مدير مباحث التموين لتوفير السلع والمدرسية والملابس بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين ورفع العبء عنه.



كما أعطي مدير أمن الغربية توجيهاته إلي مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالضرورة النزول الى الشارع وإحكام التواجد الشرطي والتنسيق مع ضباط وأفراد أقسام ومراكز الشرطة لمواجهة الخارجين على القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي .



وأسفرت الحملات المرورية عن مصادرة 13 توك توك و18 دراجة بخارية و83 سيارة ملاكي منتهية رخص التسيير والقيادة لمالكيها.



كما شدد على أهمية التأكد من تشغيل كافة الكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بمحيط دور العبادة والمؤسسات الحكومية والتأكد من ارتداء الملابس والصديري الواقي ورفع حالة الاستنفار والتأهب لمواجهة أى ظواهر للبلطجة والعنف.