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رجل موهوب جدًا.. الرئيس الأمريكي يبدي إعجابه بـ رئيس وزراء إيطاليا المستقيل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إعجابه وإشادته برئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، جوزيبي كونتي، وقال ترامب إنه يأمل أن يبقى كونتي في منصبه.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن "الأمور تسير بشكل جيّد لصالح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المحترم جدًا، لقد مثّل إيطاليا بقوة في مجموعة السبع. هو شخص يعشق بلده ويعمل جيدًا مع الولايات المتحدة. رجل موهوب جدًا وآمل في أن يبقى رئيسًا للوزراء!".

جدير بالذكر أن ترامب كونتي في البيت الأبيض عام 2018 وأشاد بـ"عمله الرائع" خصوصًا في ما يخصّ الهجرة. وقال ترامب: "نحن الاثنين غريبان عن السياسة".

ويتعلق مصير كونتي بالمفاوضات الجارية حاليًا بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي اللذين يحاولان تشكيل حكومة عبر الاستغناء عن التحالف بين خمس نجوم وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

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