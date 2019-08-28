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برلمان

لدفع عجلة التنمية.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:55 ص
أشرف عزيز عضو لجنة
أشرف عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
حسن رضوان
طالب أشرف عزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد للقضاء على الفساد ودفع عجلة التنمية.

وأضاف النائب أشرف عزيز في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي طال انتظاره، مؤكدة أهمية القانون في تحقيق التنمية في جميع المحافظات والقضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإداري.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى ضرورة سرعة إصداره خلال دور الانعقاد الخامس لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، مطلع أغسطس الجاري، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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