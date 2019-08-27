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سعودي يشترى طائرتين لطفله في عيد ميلاده بـ329 مليون دولار.. تعرف على الحقيقة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:52 م
طائرة طراز إيرباص
طائرة طراز إيرباص
أماني إبراهيم
نشرت عددا من المواقع الأجنبية خبرا يفيد بأن رجلا من المملكة العربية السعودية، قد كسر كل المعايير الأبوية واشترى لطفله في عيد ميلاده طائرتين حقيقيتين من طراز إيرباص A350-1000، وهي المخصصة لشركات الطيران لنقل الركاب، بتكلفة تخطت 329 مليون دولار.

أما تفاصيل شراء الرجل السعودي المجهول للطائرتين، فترجع إلى بداية طلبه للطائرتين عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونية، نظرا لأن ابنه يعشق الطيران، ولكن افتقاره لمعرفة اللغة الإنجليزية جعله يتبع الخطوات دون تدقيق في نوع الطائرة ظنا منه أنها لعبة، وعند قراءته للرقم الباهظ ظن أنه يوجد فرق في تحويل العملة ووافق على شرائها، وفقا لموقع Thin Air Today.

واتصلت به الشركة بعد بضعة أشهر وتطلب منه الطيارين الذين سيأتون لاستلام الطائرتين، فأوضح أنه طلبهما طائرتين لعبة، ولكن في النهاية قرر الرجل الاحتفاظ بإحدى الطائرتين وتقديمها هدية لابن عمه.

هذه القصة التي حققت تداولا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ليست إلا خبر ساخر نشره موقع ساخر مختص بالطيران، وهو موقع Thin Air Today، ووفقا لموقع تايمز ناو نيوز الذي بحث عن طبيعة الموقع اتضح أنه لا ينشر إلا قصص ساخرة من تأليف من يكتبها، وهذا ما نقلته عددا من المواقع الأجنبية لتكذيب الخبر.

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