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ثقافة

طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب ابدأ حلمك الدفعة الثالثة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
طارق موسى
قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، ان التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة " ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليا بمسرحي أوبرا ملك برمسيس والمسرح العايم الصغير بالمنيل، تسهيلا على الراغبين في التقدم للمشاركة.

جاء ذلك مواكبا لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية.

جدير بالذكر ان التقدم لورشة " إبدأ حلمك" الدفعة الثالثة مستمر حتي منتصف سبتمبر القادم.

يذكر أن خريجي الدفعة الأولي من الورشة يشاركون حاليا في بطولة العرض المسرحي "بيت الأشباح " الذي يقدم حاليا علي المسرح العايم الصغير بالمنيل من إنتاج مسرح الشباب و تأليف وإخراج محمود جمال حديني .

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