عكس ما تعود الجمهور .. أمير كرارة في إطلالة صيفية مختلفة

بإطلالة صيفية مختلفة، قام النجم أمير كرارة بعمل جلسة تصوير خاصة لإحدى شركات المحمول في مصر والتى يمثلها كسفير العلامة التجارية منذ أكثر من عام .



وخلال يوم كامل سجل أمير كرارة مجموعة من الصور التى ظهر فيها بشكل مختلف للجمهور وبمجموعة من الملابس الصيفية ذات الألوان المختلفة عكس ما تعود عليه الجمهور ، مستخدما أحدث منتجات شركة المحمول.



وظهر أيضا أمير كرارة خلال جلسات التصوير مستخدما مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بالهاتف المحمول مثل الساعة الذكية والسماعات اللاسلكية، كما أكدت الشركة أنها ستركز الفترة القادمة فى طرح عدد كبير من المنتجات الذكية إلى جانب الهواتف.