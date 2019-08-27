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فن

بإطلالة جريئة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:21 م
اسماء شريف منير
اسماء شريف منير
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة " متحملش حد مسئوليه سعادتك " .

وحول مصير برنامج " أنا وبنتي " الذي تقدمه بالاشتراك مع والدها الفنان شريف منير، أكدت أسما عبر انستجرام، أن البرنامج تم تصوير 3 مواسم منه، وسيعود إلى الشاشة في سبتمبر المقبل.

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