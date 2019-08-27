أصالة تتجاوز المليون بـ جدا جدا.. وتتأهل لـ الأعلى مشاهدة

حصدت أغنية «جدا جدا » للفنانة السورية أصالة نصرى، ملايين المشاهدات، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، حيث تمكنت الأغنية من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب واحتلت المركز الـ 17 من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.



كانت أصالة نصرى قد طرحت ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.



وخاضت أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.



فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.



واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وفيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني.