أول جريمة من نوعها في بريطانيا.. قتلت والدها الثمانيني بالريموت كنترول وكسرت ضلوعه





واتصل الرجل بالإسعاف التي وصلت لتجده جالسا على كرسي متحرك حاملا منشفة ليضمد بها جروحه، إلا أنها توفى بعد 12 يوما نتيجة لإصابته.

في حادث هو الأغرب من نوعه في بريطانيا، تعرض تيرينس تاونسند 87 عاما ، للموت على يد ابنته صاحبة الـ 50 عاما والسلاح هو ريموت كنترول التليفزيون.حسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " جريمة ارتكبتها امرأة خمسينية يفترض أنها تتمتع بقدر كاف من استخدام العقل، إلا أنها قامت بعمل غريب ومفجع في آن واحد.ورد في تحقيقات الشرطة أن الابنة صاحبة الخمسين عاما قامت بقذف الريموت كنترول على رأس والدها الثمانيني، وتسببت في جرح غائر في رأسه، فحاول أن يضمد جراحه لنفسه في المطبخ إلا أنها ركضت خلفه وضربته مرة أخرى مستغلة بطء حركته لأنه مصاب بهشاشة العظام.اعترفت الابنة خلال التحقيقات أنها ضربت والدها عن عمد بعد أن احتد النقاش بينهما، فغضبت بشدة وحذرته من التمادي في استفزازها إلا أنه استمر في توجيه الكلام والسباب لها فانفعلت وضربته بجهاز الريموت وكسرت ضلوعه.