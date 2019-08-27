فوربس الأمريكية تشيد بتعاون أوراكل مع منظمة مصرية لمحاربة السرطان

أشادت مجلة فوربس الأمريكية بتعاون جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان،مع تطبيقات Oracle السحابية وذلك لدعم الجهود البحثية لعلاج السرطان التي تصيب مختلف الفئات العمرية.



وأكد موقع فوربس أن شركة التكنولوجيا الأمريكية ستعمل من خلال تطبيقاتها على رقمنة العديد من المهام لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، وذلك عبر تبسيط عمليات الموارد المالية والبشرية الداخلية والحد من نفقات التشغيل.



قال مسؤول في جمعية أصدقاء المبادرة، وفقا لما نشرته فوربس الأمريكية إن معدلات الشفاء من مرض السرطان شهدت تحسنًا كبيرًا في مصر، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها لضمان الوقاية من المرض والكشف المبكر عن حالات الإصابة به وعلاجه بطريقة فعالة.



وأضاف المسؤول المصري أن من شأن تطبيقات Oracle السحابية أن تساعدنا على تسريع عجلة جهودنا البحثية من خلال تحديث الوظائف الرئيسية في الجمعية، ومن المنتظر أن تلعب الأدوات التقنية في مجالات التحليلات والقدرات التنقلية والأمن والتعاون الاجتماعي، دورًا حيويًا في تبادل المعلومات مع الباحثين في جميع أنحاء العالم.



قال خالد إسماعيل، نائب الرئيس لتطبيقات الأعمال بمنطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Oracle تصدرت جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، على مدى العقدين الماضيين، الجهود الرامية إلى رفع الوعي بمرض السرطان في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية عالية الجودة ومواصلة إجراء الأبحاث على نطاق واسع، لضمان الكشف المبكر عن المرض في البلاد وعلاج المرضى وتعافيهم.



وأضاف أن تطبيقات Oracle السحابية ستؤدي إلى إحداث التحول في جميع جوانب عمليات الجمعية، ما من شأنه مساعدتها على تركيز جهودها على أبحاث السرطان والمساهمة في تعزيز جاهزية مصر لمكافحة هذا المرض الفتاك.



وتتولى جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات مع المعهد القومي للأورام، ويعتبر مستشفى سرطان الأطفال 57357 أكبر مشروع تم تطويره من قبل الجمعية، التي توّلت إدارة جميع جوانب هذا الصرح الطبي الذي ويعد أحد المراكز الرائدة المختصة برعاية الأطفال من مرضى السرطان على مستوى العالم، بدءًا من تقييم جدوى المشروع وإنشاء التصاميم والبناء، ووصولًا إلى تجهيزه بالبنية التحتية المطلوبة.



أدارت جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان جميع جوانب هذه المؤسسة المتخصصة في الرعاية الصحية، والتي تعتبر واحدة من المراكز الرائدة في العالم لرعاية مرضى السرطان للأطفال.