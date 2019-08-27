ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:24 م
الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان حوله كتيبة ملائكة لحمايته بأمر من الله، لدفع السوء عن الإنسان.

واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، بقوله تعالى، "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ".

وتابع: "ممكن تبقى ماشي، وفجأة سيارة كانت هتخبطك، وفجأة حصل شيء غريب وتم إنقاذك من الحادث، وهذا هو دور المعقبات".

وواصل: "أذكار الصباح والمساء والمعوذتين يضمنوا وجود المعقبات والحفظة".

ترشيحاتنا

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور

حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر

نجم الأهلى السابق يفتح النار على مجلس إدارة النادى لهذا السبب

الفيفا يدرس إلغاء حكم الراية.. تعرف على البديل

كنت بمر بحالة نفسية .. معلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة من تهمة ضربها

الحكومة تحسم الجدل حول اجازة راس السنة الهجرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس