خالد الجندى: كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان حوله كتيبة ملائكة لحمايته بأمر من الله، لدفع السوء عن الإنسان.



واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، بقوله تعالى، "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ".



وتابع: "ممكن تبقى ماشي، وفجأة سيارة كانت هتخبطك، وفجأة حصل شيء غريب وتم إنقاذك من الحادث، وهذا هو دور المعقبات".



وواصل: "أذكار الصباح والمساء والمعوذتين يضمنوا وجود المعقبات والحفظة".