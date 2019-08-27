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رياضة

فاطمة البنداري تحقق فضية القفز بالزانة.. ودينا الطباع البرونزية بدورة الألعاب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:22 م
فاطمة البنداري تحقق
فاطمة البنداري تحقق فضية القفز بالزانة ودينا الطباع البرونزي
عمرو الحلواني
حققت فاطمة البنداري الميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة سيدات لألعاب القوى بدورة الألعاب الإلعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

وحققت دينا الطباع الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نفس المنافسة.

يشار الى ان المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي ووأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية.

يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.

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