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ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:32 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
حمادة خطاب
حصل موقع صدى البلد على صورة من كشوف أسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم، حسب آخر كشوف واردة إلى لجنة القبول، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تضم الكشوف نتيجة الكشف الطبي لمحافظات: المنصورة، والبحر الأحمر، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، والقليوبية، وبني سويف، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة.

تبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور
ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم .. صور

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