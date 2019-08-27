استجابة لـ صدى البلد.. محافظة المنوفية: إجراءات وقائية للتخلص من القراد في قريتين

إيماء إلى ما نشر بموقع صدى البلد أمس حول " ظهور حشرة غريبة بمحافظة المنوفية"، أصدرت المحافظة بيانا تؤكد أنه تم رصد ظهور حشرة القراد بقرية كفور الرمل مركز قويسنا وقرية طوخ طنبشا ببركة السبع .



وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته لأجهزة الوحدات المحلية بالتعاون مع الطب البيطري والطب الوقائي بمديرية الصحة برش المناطق المذكورة بالكامل .



كما كلف بعمل حملات توعية للمواطنين لكيفية الوقاية من ظهورها، حيث تنتشر هذه الحشرة في الأماكن التي يتم فيها تربية الحيوانات وخاصة الكلاب.



وتتلخص أهم طرق الوقاية من حشرة القراد في التخلص من الحشائش، وأكوام الورق، والقمامة حول المنازل، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة لظهور حشرة القراد كما يجب الحرص علي استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد مثل الأسوار، والحظائر والحرص علي رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة علي نظافتها، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.



وشدد اللواء محافظ المنوفية علي جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير، كما وجه باستمرار ندوات التوعية والتثقيف للمواطنين في القري لتوعيتهم بطرق الوقاية والمكافحة اللازمة.