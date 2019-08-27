السيطرة على حريق في شقة بسبب ماس كهربائي بالمهندسين .. صور

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة، على حريق نشب فى شقة بمنطقة المهندسين بسبب ماس كهربائى، وإعادة الهدوء والطمأنينة بين سكان العقار مرة أخرى.



كانت ادارة الحماية المدنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة الدور الثالث بعقار فى شارع عبدالمنعم رياض المتفرع من البطل احمد عبدالعزيز بالمهندسين، وتسبب فى اثارة الرعب والقلق بين سكان العقار .



ودفعت الادارة بسيارتي مطافئ وسيارة اخرى للاسعاف فى محاولة للسيطرة على الحريق.