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أخبار العالم

أزمة إسرائيلية بسبب مجندات الجيش

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن كبار حاخامات الصهيونية الدينية، أرسلوا خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، يشتكون من تزايد معدل حالات الإجهاض بين المجندات في الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة : "نحن حاخامات إسرائيل، ومن منطلق شعورنا بالألم والأسى نتيجة تزايد عدد حالات الإجهاض في صفوف المجندات، نرجو المحافظة على الأجواء المناسبة في القواعد العسكرية، والحفاظ على المعسكر الإسرائيلي وأخلاقياته".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن هناك تزايدا ملحوظا في حالات الإجهاض بين صفوف المجندات بالجيش، وهو الأمر الذي يكلف الدولة أموالا طائلة.

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