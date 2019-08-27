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رسلان يلتقى أمين البورد العربي ويبحث معه سبل التعاون

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:41 م
صدى البلد
محمد غالى
التقى اليوم الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى العاصمة الأردنية عمّان الدكتور عمر الرواس أمين عام البورد العربي، قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عام البورد العربى، حضر اللقاء نائبي الأمين العام الدكتور الشيخ صديق والدكتور عدنان الضمور.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات كان أبرزها سبل التعاون المشترك، والتعريف بالبرامج المهنية التى يقدمها الاتحاد من خلال المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) ومناقشة أوجه التعاون مع البورد العربي في تقديم برامج مهنية فى تخصصات غير تقليدية يحتاج اليها الأطباء العرب والمجتمع، كما تم التعريف بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية.

وأكد رسلان خلال اللقاء على دعم اتحاد الأطباء العرب المتواصل للبورد العربي منذ انشائه لخدمة الطبيب العربى وتحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

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