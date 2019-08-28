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برلمان

برلمانية تكشف عن أولويات لجنة الإدارة المحلية خلال الانعقاد الخامس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:13 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
أكدت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها و متابعتها من جانب لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الخامس هي منظومة القمامة والمواقف العشوائية.

وأضافت النائبة منى جاب الله في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة، بالاشراف علي ومتابعة ملف القمامة من خلال عقد اتفاقيات تمت لإنشاء مصانع جديدة لتحويل المخلفات إلى منتجات يمكن الاستفادة منها.

واشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالمتابعة الدقيقة لهذه الأمور خلال دور الانعقاد الخامس للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها على أكمل وجه.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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