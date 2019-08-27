أحمد قمر: ميدالية بنكهة مختلفة .. وزوجتى تساندنى دائما خارج الساحة وداخلها



قال قمر: " هذه الميدالية لها طعم مختلف لأنى حققتها مع زوجتى الرامية ماجى عشماوى، وهى تساندنى دائما داخل ساحة الرماية وخارجها، وأتمنى تحقيق نفس الإنجاز فى أولمبياد طوكيو".



جاء هذا الفوز على ساحات الرماية بقرية العريجات الرياضة بمدينة الرباط، وذلك فى اطار فاعليات دورة الالعاب الافريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



وجه قمر الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر للعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الادارة، كما وجه الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى له ولفريق الفراعنة الاوليمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية ، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما جهودهم لرفع مستواه بالاعداد الجيد والذى عاونه كثيرا فى تحقيق الميدالية.

أعرب أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية عن سعادته عقب حصده ذهبية مسابقة الزوجي المختلط فى الرماية وتخطيه أبطال.