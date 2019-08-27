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أخبار العالم

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميلشيا الحوثي بمحافظة الحديدة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لميلشيا الحوثي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم /الثلاثاء/، أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تسلل لميلشيا الحوثي صوب شرق مديرية "التحيتا" جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وإجبارهم على التراجع والفرار.

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