الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميلشيا الحوثي بمحافظة الحديدة



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم /الثلاثاء/، أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تسلل لميلشيا الحوثي صوب شرق مديرية "التحيتا" جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي وإجبارهم على التراجع والفرار.

أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لميلشيا الحوثي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.