ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تاريخ مشرف ومعاناة مستمرة.. قرية سمهود في قنا تحتاج لنظرة من المسئولين.. والأهالي: الصرف الصحى سبيلنا لإنقاذ المنازل من المياه الجوفية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:00 ص
قرية سمهود في قنا
قرية سمهود في قنا
يوسف رجب
  • قرية سمهود في قنا تحتاج لنظرة المسئولين
  • الأهالى:
  • نحتاج مدرسة ثانوية بدلًا من الفصول المسائية ومعهد إعدادي أزهري للفتيات
  • توفير كادر طبي لتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة والوحدة الصحية
  • إنشاء مركز شباب على قطعة الأرض المخصصة بدلًا من الغرفة الحالية


رغم تاريخها العريق الممتد من أيام الفراعنة وحتى الدور البطولى لأبنائها فى مواجهة الحملة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر، ومساحتها المترامية الأطراف، إلا أن قرية "سمهود" التابعة لمركز أبوتشت لا تحظى بالاهتمام الكافى من المسئولين للارتقاء بمستوى الخدمات، لكن الأمل يراود أبناءها فى حدوث طفرة فى قريتهم بعد إدراجها ضمن القرى الأكثر فقرًا بمبادرة "حياة كريمة".

وقال عزت الخولى، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بقنا، إن "القرية تحتاج للكثير من الخدمات، ونأمل من خلال مبادرة حياة كريمة التى تتم برعاية القيادة السياسية أن تساهم فى تحسين أحوال القرية للأفضل، حيث تعانى القرية من ارتفاع منسوب المياه الجوفية لعدم وجود صرف صحى، وهو ما يؤدى إلى تلف الكثير من المنازل، كما نعانى من عدم وجود خدمة صحية حقيقية رغم وجود وحدة صحية، إضافة إلى مستشفى أمومة وطفولة لم يتم افتتاحه حتى الآن رغم تجهيزه بجميع الإمكانيات، لوجود خلاف على تشغيله بين الصحة والجامعة".

وأضاف أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بقنا: "تحتاج القرية أيضا إلى مدرسة ثانوية لاستيعاب الطلاب بدلًا من الفصول التى تعمل فترة مسائية بالمدرسة الإعدادية، رغم وجود أرض مخصصة لها منذ فتة طويلة، كما تحتاج القرية إلى معهد إعدادي أزهري للفتيات لاستيعاب الفتيات المتخرجات في المرحلة الابتدائية بدلًا من ذهابهم لمسافات بعيدة لاستكمال تعليمهم الأزهرى.

وأشار محمد مختار، مدرس، إلى أن مركز شباب القرية عبارة عن غرفة واحدة فى مساحة لا تتجاوز 100 متر، وهو ما يجعل الشباب يبحثون عن البدائل فى أماكن أخرى، رغم وجود قرار صادر من عام 2014 بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب لأبناء القرية، مطالبًا بالإسراع فى إنشاء مركز شباب جديد تتوافر فيه المواصفات الحقيقية لمركز الشباب، فلا يعقل أن تكون هناك قرية بهذه المساحة والكثافة السكانية ولا يوجد بها مركز شباب به ملعب قانونى على الأقل.

وطالب فؤاد رشدي، موظف، بإصلاح الطرق المتهالكة بالقرية والتى لم يتم أى تطور بها منذ فترة طويلة، إضافة لإصلاح أسلاك وأعمدة الكهرباء والتى تتسبب فى ضعف التيار الكهربائى، خاصة فى فترة المساء، وما ينتج عنها من مشاكل وإتلاف للأجهزة الكهربائية.

وقال أحد سعد، عامل: "نتمنى الاهتمام بالصحة قبل أى شىء آخر، فرغم وجود مشكلات أخرى كثيرة، لكن الاحتياج للخدمة الصحية فوق أى مطالب أخرى، لأن الوحدة الصحية لا تعمل إلا ساعات محدودة ونضطر بعد ذلك إلى التوجه لمدينة أبوتشت للبحث عن العلاج".

من جانبه، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن قرية سمهود ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر فقرًا، وسوف تتولى العمل بها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم العمل بهذه القرى من خلال 3 محاور أساسية" تنمية القرية، بتطوير وتأهيل المبانى الخاصة بالخدمات "مدارس، وحدات صحية، مراكز شباب، مكاتب بريد"، مع تحسين حالة القرية من طرق وأعمدة إنارة، والمحور الثانى تنمية الأسرة، من خلال رفع البنية التحتية للمنازل "سقف- مسكن- صرف صحى- مياه"، مع توفير فرص عمل لأهالي القرية خلال فترة التطوير، والمحور الثالث يتمثل فى تطوير المنظومة الصحية داخل الوحدات الصحية، مع الدفع بقوافل متخصصة بشكل مستمرة لإجراء الكشف الطبى والعمليات المختلفة للمواطنين، وإجراء عمليات قلب وعيون للحالات العاجلة".

يذكر أن محافظة قنا حظيت باختيار 8 قرى ضمن قائمة الأكثر فقرًا تشمل: الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط، وتتولى العمل بها مؤسسة مصر الخير، وبلاد المال وسمهود بمركز أبو تشت وأبو مناع قبلى ونجع عزوز بمركز دشنا، وتتولى العمل بها مؤسسة "صناع الحياة"، أما قرية السمطا بحرى بدشنا فتتولى العمل بها جمعية صناع الخير وبنك الطعام، فيما تتولى جمعية البر والتقوى بالمشاركة مع بنك الطعام تطوير قرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن الأكثر فقرا.. 8 قرى في قنا تدخل عصر التنمية الشاملة من خلال حياة كريمة.. ووكيل التضامن: نعمل في 3 محاور أساسية.. تنمية القرية والأسرة والقطاع الصحي

قرية أولاد عليو في سوهاج محرومة من المياه والصرف الصحي والأهالي يطالبون بتطوير المنازل

ضمن القرى الأكثر فقرًا.. الحاج سلام تعانى حرمان من الخدمات الأساسية.. حياة كريمة طوق النجاه لتغيير معالم الحياة بعد سنوات العناء

الدهسة قرية من الزمن الماضى.. نجوعها تفتقد لأبسط الخدمات.. مبادرة حياة كريمة طوق نجاة لإنقاذها من معاناة سنوات الإهمال والحرمان

قرية روافع العيساوية بسوهاج تشكو الفقر وقلة الخدمات.. الأهالي يطالبون بمياه شرب نقية وبناء معهد أزهري ورصف الطرق.. ويأملون من مبادرة حياة كريمة تنفيذ شبكة صرف صحي

الحبيلات الشرقية قرية من الزمن الماضى.. تعيش حتى الآن بلا مركز شباب أو وحدة تضامن اجتماعى ومكتب بريد.. ومبادرة حياة كريمة الأمل فى إحداث تغيير حقيقي في حياة سكانها

ترشيحاتنا

وقت رفع الإصبع في الصلاة أثناء التشهد.. فيديو

منذ 12 عاماً.. ريهام سعيد تنشر فيديو قديماً يكشف تعاملها مع مرضى السمنة

بعد حلقة الأمس.. إسعاد يونس تنشر صورة مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

إسماعيل يوسف: ميتشو مدرب يناسب الزمالك.. وهذه نصيحتي له.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

السيسي: أدعو باسم أفريقيا مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في قارتنا

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول