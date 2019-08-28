تاريخ مشرف ومعاناة مستمرة.. قرية سمهود في قنا تحتاج لنظرة من المسئولين.. والأهالي: الصرف الصحى سبيلنا لإنقاذ المنازل من المياه الجوفية

قرية سمهود في قنا تحتاج لنظرة المسئولين

الأهالى:

نحتاج مدرسة ثانوية بدلًا من الفصول المسائية ومعهد إعدادي أزهري للفتيات

توفير كادر طبي لتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة والوحدة الصحية

إنشاء مركز شباب على قطعة الأرض المخصصة بدلًا من الغرفة الحالية

رغم تاريخها العريق الممتد من أيام الفراعنة وحتى الدور البطولى لأبنائها فى مواجهة الحملة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر، ومساحتها المترامية الأطراف، إلا أن قرية "سمهود" التابعة لمركز أبوتشت لا تحظى بالاهتمام الكافى من المسئولين للارتقاء بمستوى الخدمات، لكن الأمل يراود أبناءها فى حدوث طفرة فى قريتهم بعد إدراجها ضمن القرى الأكثر فقرًا بمبادرة "حياة كريمة".وقال عزت الخولى، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بقنا، إن "القرية تحتاج للكثير من الخدمات، ونأمل من خلال مبادرة حياة كريمة التى تتم برعاية القيادة السياسية أن تساهم فى تحسين أحوال القرية للأفضل، حيث تعانى القرية من ارتفاع منسوب المياه الجوفية لعدم وجود صرف صحى، وهو ما يؤدى إلى تلف الكثير من المنازل، كما نعانى من عدم وجود خدمة صحية حقيقية رغم وجود وحدة صحية، إضافة إلى مستشفى أمومة وطفولة لم يتم افتتاحه حتى الآن رغم تجهيزه بجميع الإمكانيات، لوجود خلاف على تشغيله بين الصحة والجامعة".وأضاف أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بقنا: "تحتاج القرية أيضا إلى مدرسة ثانوية لاستيعاب الطلاب بدلًا من الفصول التى تعمل فترة مسائية بالمدرسة الإعدادية، رغم وجود أرض مخصصة لها منذ فتة طويلة، كما تحتاج القرية إلى معهد إعدادي أزهري للفتيات لاستيعاب الفتيات المتخرجات في المرحلة الابتدائية بدلًا من ذهابهم لمسافات بعيدة لاستكمال تعليمهم الأزهرى.وأشار محمد مختار، مدرس، إلى أن مركز شباب القرية عبارة عن غرفة واحدة فى مساحة لا تتجاوز 100 متر، وهو ما يجعل الشباب يبحثون عن البدائل فى أماكن أخرى، رغم وجود قرار صادر من عام 2014 بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب لأبناء القرية، مطالبًا بالإسراع فى إنشاء مركز شباب جديد تتوافر فيه المواصفات الحقيقية لمركز الشباب، فلا يعقل أن تكون هناك قرية بهذه المساحة والكثافة السكانية ولا يوجد بها مركز شباب به ملعب قانونى على الأقل.وطالب فؤاد رشدي، موظف، بإصلاح الطرق المتهالكة بالقرية والتى لم يتم أى تطور بها منذ فترة طويلة، إضافة لإصلاح أسلاك وأعمدة الكهرباء والتى تتسبب فى ضعف التيار الكهربائى، خاصة فى فترة المساء، وما ينتج عنها من مشاكل وإتلاف للأجهزة الكهربائية.وقال أحد سعد، عامل: "نتمنى الاهتمام بالصحة قبل أى شىء آخر، فرغم وجود مشكلات أخرى كثيرة، لكن الاحتياج للخدمة الصحية فوق أى مطالب أخرى، لأن الوحدة الصحية لا تعمل إلا ساعات محدودة ونضطر بعد ذلك إلى التوجه لمدينة أبوتشت للبحث عن العلاج".من جانبه، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن قرية سمهود ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر فقرًا، وسوف تتولى العمل بها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم العمل بهذه القرى من خلال 3 محاور أساسية" تنمية القرية، بتطوير وتأهيل المبانى الخاصة بالخدمات "مدارس، وحدات صحية، مراكز شباب، مكاتب بريد"، مع تحسين حالة القرية من طرق وأعمدة إنارة، والمحور الثانى تنمية الأسرة، من خلال رفع البنية التحتية للمنازل "سقف- مسكن- صرف صحى- مياه"، مع توفير فرص عمل لأهالي القرية خلال فترة التطوير، والمحور الثالث يتمثل فى تطوير المنظومة الصحية داخل الوحدات الصحية، مع الدفع بقوافل متخصصة بشكل مستمرة لإجراء الكشف الطبى والعمليات المختلفة للمواطنين، وإجراء عمليات قلب وعيون للحالات العاجلة".يذكر أن محافظة قنا حظيت باختيار 8 قرى ضمن قائمة الأكثر فقرًا تشمل: الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط، وتتولى العمل بها مؤسسة مصر الخير، وبلاد المال وسمهود بمركز أبو تشت وأبو مناع قبلى ونجع عزوز بمركز دشنا، وتتولى العمل بها مؤسسة "صناع الحياة"، أما قرية السمطا بحرى بدشنا فتتولى العمل بها جمعية صناع الخير وبنك الطعام، فيما تتولى جمعية البر والتقوى بالمشاركة مع بنك الطعام تطوير قرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت.