بنك مصر يوقع بروتوكولا لميكنة المدفوعات الإلكترونية مع التأمين الاجتماعي

وقع محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، بروتوكولا لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتشمل 2.2 مليون مدفوعة إلكترونية سيستفيد منها أكثر من مليوني مواطن سنويا، بحضور شهاب عزت، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالبنك وعدد من قيادات البنك والهيئة.



وقال " الإتربي" في تصريحات له علي هامش التوقيع، إن مصرفه يعمل علي مواكبة تطورات الخدمات المصرفية الإلكترونية والتوسع في ميكنة الاجراءات البنكية واجتذاب شرائح جديدة من العملاء بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي و تكليفات البنك المركزي المصرفي بتنفيذ تلك الرؤية.



وأضاف أنه تم الاتفاق مع صندوقي التأمين العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي ميكنة مدفوعات الهيئة من بينها مكافآت نهاية الخدمة و التعويضات والمتجمدات وغيرها من البنود المالية للمستفيدين، بالاضافة لتوفير الاحتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة للصندوقين من خلال بنك مصر وشركة بنوك مصر للتيسير علي المواطنين وخصوصا أصحاب المعاشات.



وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني استراتيجية للعبور بمصر لمصاف الدول المتقدمة من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وفقا لاستراتيجية مصر 2030 وتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لهيئة التأمينات الاجتماعية مما ييسر على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها.