جدول أعمال مكثف لقمة تيكاد السابعة برئاسة السيسي ورئيس الوزراء الياباني

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى سوف يترأسان الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غدا الأربعاء.



تشمل أنشطة قمة التيكاد السابعة عددًا من المحاور والأنشطة المهمة من بينها: انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وأفريقيا، تُنظّمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة أفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا.



وفي (28/8/2019) ندوة حوارية وزارية حول العلوم والتكنولوجيا والتجديد، وكذلك ورشة عمل حول منتدى "العلوم والتكنولوجيا في المجتمع"، تنظّمهما وزارة التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بمشاركة الوزراء الأفارقة المعنيين.



كما تعقد مائدة مستديرة وزارية تنظّمها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تحت عنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصال في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في إفريقيا".



وفي (29/8/2019) يعقد منتدى اقتصادي ياباني-أفريقي بتنظيم من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) بمشاركة 150 شركة يابانية مختصة في جميع المجالات الاقتصادية.