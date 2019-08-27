تحركات مصر لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. محور كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية التيكاد

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غدا الأربعاء.



يلقي الرئيس السيسي كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة يوضح فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية والتى تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الأفريقية والتى جاءت فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس السيسى فور توليه رئاسة الاتحاد أن رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية، تتضمن التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.



تشارك مصر فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الإفريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة التيكاد السابعة سوف تعقد تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، منوها أن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثى مع القارة الإفريقية وأوضح المتحدث الرسمى أن العلاقات المصرية اليابانية ترتكز على الاحترام المشترك وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمنفعة المتبادلة، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر الدول الإفريقية استحواذا على الاستثمارات اليابانية بالقارة الإفريقية.



وقال إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز التعاون الثلاثى بينها واليابان والقارة الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووكالة التعاون الدولى اليابانية جايكا والبنك اليابانى وأضاف أن التعاون الثلاثى تنظمه اتفاقية موقعة عام 1989، مشددا على أن مصر باعتبارها إحدى القوى الكبرى بالقارة الأفريقية لديها إسهامات بارزة فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة بأفريقيا.



وأشار إلى أن اليابان تحظى باحترام كبير فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية نظرا لمساهماتها الإيجابية فى التنمية وهو ما يعزز التنسيق والتناغم بين البلدين لتدعيم التعاون الثلاثى مع أفريقيا.



وقال السفير بسام راضى إن مشاركة مصر فى القمة السابعة للتيكاد تجسد حرصها على استمرار التعاون الثنائى مع اليابان، والتعاون الثلاثى بين الدولتين والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التيكاد تعد أداة اليابان الرئيسية للتحرك فى القارة الأفريقية.



وأضاف أن الآلية الثلاثية التى تجمع بين مصر واليابان وأفريقيا تتمثل فى الوكالة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تعد أول جامعة يابانية فى الخارج، وهى معنية بتقديم منح دراسية لأبناء الدول الأفريقية تحت مسمى "منح التيكاد"، علاوة على المدارس اليابانية والجامعات المصرية التى أنشأت أقساما لتدريس اللغة اليابانية مشيرا إلى أن المدارس اليابانية فى مصر تعد من التجارب التعليمية الناجحة ونموذجا للتعاون الإيجابي بين البلدين.



أوضح أن التيكاد تعد أقدم المحافل للتعاون بين أفريقيا والمجتمع الدولى بقيادة اليابان حيث عقدت أول قمة للتيكاد باليابان عام 1993، مشيرا إلى أن التيكاد تركز على التنمية المستدامة والمساعدات والاستثمارات المباشرة للقارة الأفريقية من خلال الوكالة اليابانية للتنمية الدولية جايكا والبنك اليابانى.



وأشار إلى أن مؤتمرات التيكاد أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات المهمة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، حيث ساهمت فعاليات التيكاد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية من خلال توفير اليابان للمساعدات الاقتصادية والفنية لعدد كبير من دول القارة.