تحركات برلمانية حول تعدي أصحاب بعض المقاهي على الشوارع والأرصفة.. نواب: الرقابة الشديدة عليها ضرورة.. ومطالب بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام

30 ألف جنيه غرامة.. مقترح لسن عقوبة على المقاهي التى تتعدى على الأرصفة

برلماني يحذر من التعدي على ارصفة الشوارع: القانون وضع عقوبات صارمة

برلماني يطالب بتعميم مبادرة الرصيف من حقي على جميع المحافظات

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، حول استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات مساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا بدون وجه حق على حقوق المواطنين.وأوضح فايز بركات، فى طلبه، أن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، ويقومون باستغلال مداخل البنايات وأحيانا يمتدون إلى الرصيف والحدائق، مما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة.وطالبت منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه على كل من انتهك مساحات إضافية من أرصفة الشوارع واستغلالها في المقاهي والكافتيريات الخاصة بهدف التربح منها.وطالبت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن تكون العقوبات فى هذه المخالفات تدريجًيا، فتكون العقوبة الأولى هي التحفظ على جميع الممتلكات الخاصة بالقهاوي والكافتريات في حالة المخالفة، وبعد ذلك يتم تطبيق عقوبة الغرامة في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، إضافة إلى تطبيق العقوبة النهائية وهي إلغاء تراخيص هذه القهاوي نهائيًا وقفلها.وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الشوارع والأرصفة من حق المواطن المصري والدولة ولا يجوز على أي حالة من الأحوال استغلالها لأغراض شخصية، لافتة إلى أن استغلالها يؤثر على المنظر الحضاري للدولة ويفقدها سمعتها ويهدد سلامة وأمن المواطنين.كما علق محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب فايز بركات حول استغلال بعض أصحاب المقاهي مساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجهة حق، قائلا: "قانون المحال العامة شمل عقوبات صارمة لهم".وأضاف محمد الفيومي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة الاعتداء على الأرصفة والشوارع من جانب أصحاب المقاهي منتشرة من فترة كبيرة ولكن تظهر جليًا بالصيف، مؤكدًا أن قانون المحال العامة جرم هذه الانتهاكات من توقيع غرامات على المخالفين وإلغاء تراخيص في حالة عدم الالتزام للمرة التالية.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، وتم تحويله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليه نهائيًا، مشيرًا إلى أنه بعد 6 أشهر من تاريخه سيتم تقنين جميع الأمور الخاصة بالمحلات، ومن ضمنها القهاوي وتراخيص الشيشة وغيرها.وقال أشرف عزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات مساحات الرصيف والشوارع بمصر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه تم إطلاق مبادرة منذ أسبوع تسمى "الرصيف من حقي" لإزالة جميع المخالفات بمحافظة الفيوم منذ أسبوع.وأضاف أشرف عزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة هي عبارة عن حملة كبرى لإزالة جميع المخالفات الموجودة الأرصفة والشوارع للقضاء نهائيًا على أي مخالفة تنتج من جانب المقاهي والكافيهات، لافتا إلى ضرورة تعميمها على جميع المحافظات لتطهير شوارع مصر والحفاظ على الأمن والأمان.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين ضروري لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق غيره بدون وجه حق.