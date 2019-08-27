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رياضة

أحمد حجازي ينشر صورة له مع زملائه في وست بروميتش

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:58 م
وست بروميتش
وست بروميتش
محمد بدران
نشر أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر، و"وست بروميتش" الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حجازى مع زملائه في الفريق خلال صورة جماعية مع الفريق وعلق قائلًا "ال البيتون الموسم 2020 - 2019".

وخضع أحمد حجازى لجراحة فى الكاحل قبل بداية الموسم الحالى، لإزالة عظمة زائدة فى الكاحل كانت مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضى لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وخاض وست بروميتش 3 مباريات في دوري تشامبيونشيب ويحتل المركز الرابع بعد فوزين وتعادل.
أحمد حجازي ينشر صورة له مع زملائه في وست بروميتش

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