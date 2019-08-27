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البخيل وأنا .. عروس توبخ حبيبها بسبب خاتم الزواج

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:15 م
صدى البلد
كريم جمال
بعد 8 سنوات منذ بداية قصة حبهما قررا أخيرًا الزواج رسميًا، والمضى فى طريقهما سويًا، حيث تقدم الحبيب لخطبة عروسه، ولكن الصدمة كانت فى الخاتم الذى أهداها إياه لتقبل عرضه بالزواج منها.

أصاب الخاتم العروس البريطانية بالصدمة نظرًا لصغر حجمه المتناهى لدرجة أنه غير ملحوظ تواجده على اصبعها بالمرة، فقررت تصوير الخاتم ونشر الصورة على الإنترنت لمعرفة آراء الأخرين.

وعلقت أسفل الصورة قائلة:" بعد حب لمدة 8 سنوات، ومحادثات على مدار الثلاث سنوات الأخيرة من إجل الزواج، أخبرنى خطيبى أنه ظل يوفر ويجمع المال من اجل هذا الخاتم ليطلبنى للزواج..هل الخاتم غير أم أنا مخطئة؟".

لتنهال التعليقات الساخرة من الخاتم، التى كانت محرجة وخيبة لآمال العروس، حيث علق أحدهما: "أعتقد أنه خاتم النملة، وأخر كتب كان من الفضل أن لا يعطيكي خاتم من الأساس اذا كان بهذا الشكل".
البخيل وأنا .. عروس توبخ حبيبها بسبب خاتم الزواج
البخيل وأنا .. عروس توبخ حبيبها بسبب خاتم الزواج

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