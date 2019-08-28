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اليوم.. مدبولي يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء متابعة جميع الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، سوف يشهد رئيس مجلس الوزراء غدا، الخميس، توقيع اتفاقيتي تعاون بمقر مجلس الوزراء.

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