ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب اليمني يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع على الساحة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:39 م
سلطان البركاني
سلطان البركاني
أ ش أ
ناقش رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم /الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وجدد رئيس مجلس النواب - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - تمسك الشرعية اليمنية بخيار السلام المرتكز على المرجيعات الثلاث، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لترسيخ ذلك المبدأ وكان آخرها التوصل إلى اتفاق ستوكهولم.

وشدد البركاني على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمنة لاتفاق الحديدة وحل موضوع قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني وتعزيز عمل آلية الرقابة الثلاثية.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرصه للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي المؤسسة التشريعية، ومواصلة جهوده لإنجاح الحل السياسي وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأشار إلى أن اليمن لا يتحمل المزيد من الصرعات، داعيًا إلى توحيد الجهود والتركيز على الحل السياسي.

ترشيحاتنا

هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟ الإفتاء تجيب

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

موجز السوشيال ميديا.. بالمايوه.. منة فضالي تشعل إنستجرام.. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

عدلي القيعي يكشف خطة الزمالك لحرمان الأهلي من رمضان صبحي

في عيد ميلادها... تعرف على عمر هيدي كرم الحقيقي وسبب قلة أعمالها الفنية

يا ريت كلنا ندعيله.. نجم الاهلى يوجه رسالة مؤثرة لـ مشجع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس