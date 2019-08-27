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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة "تنايه" مع نصف نقل بالطريق الصحراوي عند نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الاسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من " عصام محمد على "٤٩ سنة، " محمد ابراهيم ابراهيم" ٥٩ سنة، "محمد مصطفى يونس "٢٠ سنة، " حمادة السيد محمد" ٣٨ سنة، " محمود السيد احمد عبدالجواد" ٥٩ سنة، "عبد الله حسن عمرو" ٣٦ سنة، " متولى كامل شريف" ٨١ سنة، " عبد الحميد جمال عبد الحميد "٣٨ سنة".

كما أسفر الحادث عن وفاة محمد السيد حسن محمود" ٣٥ سنة أثناء عمل الاسعافات الأولية بالاستقبال وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي العامرية المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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