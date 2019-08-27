كارول سماحة تكشف سر تمسكها بـ الأغاني السينجل

كشفت الفنانة كارول سماحة عن سر تمسكها بالأغاني السينجل ورفضها طرح ألبومات غنائية.



ورد على أحد متابعيها على تويتر وقالت: " ‏بحترم رأيك و محبتك! بس شو نفع الهيبة، إذا على أرض الواقع بعد ٦ شهور من إصدار أي ألبوم(ناجح أو مش ناجح) : بتحس الأغاني صارت قديمة أو في أغاني انظلمت أو احترقت ما وصلت كلها بنفس الطريقة، وجمهورك بيبتدي يطالبك بجديدك ؟! بسياسة السينجل كل أغنية بتاخد حقها وقتها وبتحس حالك بتجدد دائم".



تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالى الخميس المقبل.



من ناحية أخرى، طرحت كارول أغنية "بتآمن بالصدفة".



وتعد أغنية "بتآمن بالصدفة"، من ضمن أغنيات فيلم كارول سماحة الجديد "بالصدفة" والمقرر طرحه الشهر المقبل في دور العرض السينمائي.