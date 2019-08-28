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برلمان

10 آلاف جنيه غرامة.. هل كافية لمنع التحرش بالسائحات ؟

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
حسن رضوان
تعد ظاهرة التحرش بالسائحات من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الدول وليس شخص بعينه فكل حالة تحرش من الممكن أن تقطع العلاقات وتمنع وجود استقرار، إضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد القومي، ولم يقف البرلمان مكتوف الأيدي لهذه الانتهاكات بل قام بنتفاضة قوية ضد من تسول له نفسه أن يسوء سمعة بلده بتوقيع عقوبات قاسية عليه حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

فوافق البرلمان المصري نهائيًا خلال دور انعقاده الثالث برئاسة د. على عبد العال على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل قانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، ومن ضمن البنود التي وافق عليها البرلمان خلال القانون هو توقيع عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان ، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.

وقال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن 10 آلاف جنيه غرامة لمضايقة السائحين جزء من القضاء على المشكلة، مؤكدًا على ضرورة إدراج مادة في المناهج التعليمية بشأن توعية الجيل القادم بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تحتاج إلى ثقافة سياحية تنشر الوعي في جميع أذهان المواطنين من الصغر لكي يكونا على قدر المسؤولية في الحفاظ على السياحة، مؤكدًا أن السياحة هي المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من محنته وإذا تم استغلالها بالشكل الأمثل ستصب في خزينة الدولة سنويًا مالا يقل عن 100 مليار دولار.

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