أحمد موسى: كلمة مصر مؤثرة حول العالم .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لها كلمة مؤثرة في العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة الدول السبع في فرنسا على الاجراءات التي اتخذتها مصر لتكون دولة آمنة ومستقرة.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن اجتماعات يوكوهاما في العاصمة الثانية لليابان، والعاصمة الاقتصادية الأولى لليابان، مشيرا إلى أن يوكوهاما كانت تعيش على الصيد البحري.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة يوكوهاما تعرضت لزلزال ضخم، دمر المدينة، إلا أن اليابان لم تقف مستسلمة أمام الزلزال، بل قرر الشعب الياباني إعادة بناء مدينة يوكوهاما حتى أصبحت من أكبر المدن الصناعية حول العالم.