مفاجأة لعشاق La Casa de Papel.. نجم باريس سان جيرمان ينضم للمسلسل

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سينضم لفريق عمل المسلسل الإسباني الشهير "La Casa de Papel" خلال الموسم المقبل من تاريخ عرضه.



ونجح المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 34 مليون مشاهدة بينما تم تسجيل المشاهد التي يظهر فيها نيمار بداية العام الجاري.



وكان البرازيلي نيمار قد أكد حسب تقارير صحفية عدم نيته الاستمرار مع باريس سان جيرمان مرة أخري، وارتبط اسمه بريال مدريد وبرشلونة في الفترة الأخيرة.



ويسعى فريق برشلونة في ضم نيمار مرة أخرى لإعادة الثلاثي المتوج بـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015 على حساب يوفينتوس.