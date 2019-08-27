قدامى المنيا ينتظرون انتهاء القيد لهذا السبب

ينتظر عدد من لاعبي المنيا الانتهاء من إجراءات القيد بالقائمة الأولي للفريق، من أجل الحصول على مستحقاتهم من مقدم عقود الموسم الجديد استعدادا للممتاز "ب".



وقد قامت إدارة المنيا بصرف مبلغ 10 الآف جنيه لكل من المجموعة المتبقية من الموسم الماضي، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، ووعدتهم بصرف باقي مستحقات الدفعة الأولي عقب انتهاء قيدهم رسميا بقائمة الفريق.



وحدد مجلس إدارة المنيا نسبه 35% كمقدم عقود للموسم الجديد، وينتظر اللاعبون القدامى انتهاء إجراءات القيد للحصول على باقي مقدمات عقودهم من الموسم الجديد.



ويسعي فريق المنيا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز تحت قيادة سمير كمونه.