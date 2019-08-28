ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب ذهبية 50 متر فراشة: نحتل المركز الأول على مستوى القارة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
أيمن سيد
عبر السباح المصري عبد الرحمن سامح صاحب ذهبية 50 متر فراشة بدورة الالعاب الافريقية عن سعادته بحصوله على الميدالية.

وأضاف سامح فى تصريحات تلفزيونية ان سباحة الـ 50 متر فراشة لها تكتيك مختلف على عكس السباق فى النفس الطويل، مشيرا الى أنه يجب على اللاعب يجب أن يبذل أقصى مجهود من بداية السباق.

وتابع صاحب ذهبية 50 متر فراشة بدورة الالعاب الافريقية، ان مصر تحتل المركز الاول على المستوى الافريقي، مشيرا الى ان الدورة الحالية في جنوب افريقيا سبقت مصر بـ 3 ميداليات فقط مع العلم انها دولة لها ميداليات فى الأولمبياد.


وأشار إلى أن غالبية اللاعبين المصريين يحصلون على العديد من الخبرات من مختلف دول العالم، متابعا في العام الماضي استضاف الاتحاد مدربا أمريكيا تعلمنا منه الكثير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

أحمد سالم يفوز ببرونزية 200 متر فراشة في دورة الألعاب الإفريقية

فضية وبرونزية للبعثة المصرية في سباحة دورة الألعاب الإفريقية

فريدة عثمان تحصد ذهبية ١٠٠ متر فراشة بالمغرب

محمد سامي يحصد ذهبية 50 متر صدر بـ سباحة ألعاب إفريقيا

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس حار على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية.. وهذه درجات الحرارة

بعد 17 ساعة جراحة.. إعادة يد نجار بعد قطعها بمنشار.. صور

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

سفاح في بني سويف على خطى ريا وسكينة.. يستدرج النساء من أجل الاعتداء والسرقة والقتل

هنادي مهنا تحتفل بـ عيد ميلاد إيمان العاصي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول