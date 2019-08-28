صاحب ذهبية 50 متر فراشة: نحتل المركز الأول على مستوى القارة

عبر السباح المصري عبد الرحمن سامح صاحب ذهبية 50 متر فراشة بدورة الالعاب الافريقية عن سعادته بحصوله على الميدالية.



وأضاف سامح فى تصريحات تلفزيونية ان سباحة الـ 50 متر فراشة لها تكتيك مختلف على عكس السباق فى النفس الطويل، مشيرا الى أنه يجب على اللاعب يجب أن يبذل أقصى مجهود من بداية السباق.



وتابع صاحب ذهبية 50 متر فراشة بدورة الالعاب الافريقية، ان مصر تحتل المركز الاول على المستوى الافريقي، مشيرا الى ان الدورة الحالية في جنوب افريقيا سبقت مصر بـ 3 ميداليات فقط مع العلم انها دولة لها ميداليات فى الأولمبياد.





وأشار إلى أن غالبية اللاعبين المصريين يحصلون على العديد من الخبرات من مختلف دول العالم، متابعا في العام الماضي استضاف الاتحاد مدربا أمريكيا تعلمنا منه الكثير.

