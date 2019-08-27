كمونة يشتكي من مشكلة الهجوم بنادي المنيا



وأشار كمونة أن مشاركة غالبية اللاعبين في المباريات تتيح رؤية افضل العناصر للوصول إلى التشكيل الأمثل ورفع كفاءة الآخرين.



ويتواجد لدي المنيا عده مهاجمين وهم عمرو عثمان وحسام على حسن الباقين من الموسم الماضي، بالإضافة لشعبان عبدالحميد ومصطفى كزلوف المنضمين حديثا للفريق، ورغم ذلك مازال جهاز الفني يواصل البحث عن مهاجمين مميزين.

قال سمير كمونة المدير الفني لنادي المنيا، إن فريقه استفاد من الودية مع الشرقية للدخان، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.وأضاف كمونة أن جميع عناصر الفريق ينفذون الخطط المتفق عليها بشكل جيد، وهو ما نصبو إليه خلال مبارياتنا الودية لتجهيز الفريق للموسم الجديد.وعن خط الهجوم أوضح كمونة، أن الفريق يحتاج لتدعيم قوي في الجانب الهجومي، وهذا ما نسعى إليه في الفترة الحالية.