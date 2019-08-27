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جيروزاليم بوست: الفصائل الفلسطينية ستحارب إلى جوار حزب الله

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:41 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الثلاثاء، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سوف تنضم إلى حزب الله في أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل والحزب.

ونقلت الصحيفة تصريحات مصدر مسؤول في المقاومة الفلسطينية لوسائل إعلام موالية لحزب الله قوله: إذا اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فسنكون في الصفوف الأولى من الحرب".

وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل الفلسطينية، الغارات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، معربة عن دعمها للحزب.

وقال حزب الله إن الطائرات من دون طيار التي سقطت في ضاحية الضاحية في بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع كانتا مسلحتين بـ 5.5 كيلوجرام من المتفجرات C4. فيما بقى الجيش الإسرائيلي صامتا تجاه الهجوم ولم يعلن مسؤوليته عنه. ومع ذلك، تحملت إسرائيل مسؤولية ضرب موقع إيراني جنوب العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى مقتل أعضاء حزب الله وإيراني يخطط لمهاجمة شمال إسرائيل بطائرات بدون طيار.

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