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اقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ3.8 تريليون جنيه

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:49 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالبنوك لـ 3.8 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي بعد أن كانت 3.762 تريليون جنيه في إبريل السابق له بفارق 38 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.72 تريليون جنيه في مارس 2019 بزيادة بلغت 58 مليار جنيه

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم المعروض النقدي بلغ 909.143 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 881.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 862.6 مليار جنيه في مارس 2019.

ووصل حجم أشباه النقود لـ 2.9 تريليون جنيه في مايو السابق ومقابل 2.881 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 2.86 تريليون جنيه في مارس 2019

وبلغ حجم صافي الأصول المحلية نحو 3.5 تريليون جنيه مقابل 3.47 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 3.483 تريليون جنيه في مارس 2019

وسجل حجم صافي الأصول بالعملة الأجنبية نحو 296.613 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 276.4 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 242.134 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

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