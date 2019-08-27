ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على اعتماد الجودة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:35 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
قسم التعليم
أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء قرارا بمنح كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتماد الجودة لمنظومتها التعليمية والعملية.

يأتي ذلك تتويجا لجهود الكلية وإدارة الجامعة فى توفير أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة بالإضافة لمناهج التدريس التى تواكب أحدث الجامعات العالمية وذلك للمساهمة فى تخريج كوادر مؤهلة علميا لرفعة الوطن والتعامل مع ملف صناعة الدواء بمصر بما يتسق مع متطلبات العصر فى ظل حرص القيادة السياسية على ضرورة الارتقاء بصحة الشعب المصري

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصاريف الجامعات الخاصة.. 75 ألف جنيه للمصري و7500 دولار للأجنبي في صيدلة الكندية

مصروفات الجامعات الخاصة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن المصروفات الدراسية لعام 2019-2020

تنسيق كليات 2019 .. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب العلمي علوم

30 يوليو.. حفل تخرج طلاب صيدلة حلوان دفعة ٢٠١٩

بركة المونديال.. منح دراسية لفريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم

ترشيحاتنا

بمظهر كاجوال.. أول ظهور لـ رامي ربيعة في لبنان عقب إصابته في مباراة اطلع بره

كنت بمر بحالة نفسية .. معلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة من تهمة ضربها

الإفتاء توضح هدى النبي لفك الكرب والحزن

بجواره مبلغ كبير وسلاح.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالدقهلية

5 قرارات جمهورية هامة للرئيس السيسي.. تعرف عليها

ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا عن أصحاب الوزن الزائد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار