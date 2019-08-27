صيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على اعتماد الجودة

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء قرارا بمنح كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتماد الجودة لمنظومتها التعليمية والعملية.



يأتي ذلك تتويجا لجهود الكلية وإدارة الجامعة فى توفير أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة بالإضافة لمناهج التدريس التى تواكب أحدث الجامعات العالمية وذلك للمساهمة فى تخريج كوادر مؤهلة علميا لرفعة الوطن والتعامل مع ملف صناعة الدواء بمصر بما يتسق مع متطلبات العصر فى ظل حرص القيادة السياسية على ضرورة الارتقاء بصحة الشعب المصري