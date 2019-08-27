انطلاق معرض نادى طلعت حرب للكتاب في نسخته الرابعة

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مساء اليوم ٢٧ أغسطس، معرض نادي طلعت حرب الرابع للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ، وبحضور السفير السوري في مصر افتتح المعرض محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونادي طلعت حرب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب وبحضور حشد كبير من المثقفين والأدباء ونواب منهم الأديب يوسف القعيد والنائب مصطفى بكري والنائبة سولاف درويش وعدد كبير من رسامي الكاريكاتير مثل محمد حاكم عمرو سليم فوزي مرسى.



يستمر المعرض حتى ٧ سبتمبر المقبل، وقد تم اختيار الأديب العالمى نجيب محفوظ شخصية المعرض .



وقدمت الهيئة إهداء مجموعة من أهم إصداراتها لرئيس مجلس إدارة البنك الذي قدم الشكر لوزارة الثقافة وقطاعاتها وأبدى إعجابه الشديد بالإصدارات مشيدا بقيمتها العالية وأسعارها التي في متناول الجميع، ومرحبا بمزيد من التعاون مع الهيئة ووزارة الثقافة.



يقام على هامش المعرض بعض الفعاليات مثل معرض لفن الكاريكاتير لمجموعة كبيرة من البورتريهات التي رسمها عدد من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم خلال ملتقى فن الكاريكاتير الذي أقامته الجمعية المصرية للكاريكاتير التي أسسها الفنان الكبير الراحل مصطفى حسين.

وايضا معرض للحرف الشعبية والجلود والمشغولات اليدوية.