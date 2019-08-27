ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق معرض نادى طلعت حرب للكتاب في نسخته الرابعة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مساء اليوم ٢٧ أغسطس، معرض نادي طلعت حرب الرابع للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ، وبحضور السفير السوري في مصر افتتح المعرض  محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونادي طلعت حرب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب  وبحضور حشد كبير من المثقفين والأدباء ونواب منهم الأديب يوسف القعيد والنائب مصطفى بكري والنائبة سولاف درويش وعدد كبير من رسامي الكاريكاتير مثل محمد حاكم عمرو سليم فوزي مرسى.

يستمر المعرض حتى ٧ سبتمبر المقبل، وقد تم اختيار الأديب العالمى نجيب محفوظ شخصية المعرض .

وقدمت الهيئة إهداء مجموعة من أهم إصداراتها لرئيس مجلس إدارة البنك الذي قدم الشكر لوزارة الثقافة وقطاعاتها وأبدى إعجابه الشديد بالإصدارات مشيدا بقيمتها العالية وأسعارها التي في متناول الجميع، ومرحبا بمزيد من التعاون مع الهيئة ووزارة الثقافة.

يقام على هامش المعرض بعض الفعاليات مثل معرض لفن الكاريكاتير لمجموعة كبيرة من البورتريهات التي رسمها عدد من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم خلال ملتقى فن الكاريكاتير الذي أقامته الجمعية المصرية للكاريكاتير التي أسسها الفنان الكبير الراحل مصطفى حسين.
وايضا معرض للحرف الشعبية والجلود والمشغولات اليدوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

345 فنانا من 71 دولة يشاركون في فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير

بمشاركة 40 لوحة كاريكاتيرية.. الثقافي الصيني يفتتح معرض فيلسوف الطاوية في عيون العالم

حريات الصحفيين تنظم معرضا للكاريكاتير .. الأربعاء المقبل

جامعة المنيا تشارك في الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بالقاهرة

ترشيحاتنا

أزمة إسرائيلية بسبب مجندات الجيش

حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر

في عيد ميلادها... تعرف على عمر هيدي كرم الحقيقي وسبب قلة أعمالها الفنية

أردوغان: الجيش التركي في خطر

بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادى الأهلي فى ميركاتو الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار