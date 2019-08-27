الترسانة يتعادل مع اف سي مصر وديا بالإسكندرية

تعادل فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة مع منافسة اف سي مصر بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي لبرج العرب استعدادًا لمباريات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد.



ويسعى فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب، المدير الفني، لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.



وخاض فريق الترسانة معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية لعب خلالها مباراة واحدة أمام فريق فاركو وانتهت بهزيمة الشواكيش بنتيجة هدف دون رد .



جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة.