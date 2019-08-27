حسين زناتي: تجربة التعليم الياباني فى غاية الأهمية

قال الدكتور حسين زناتي خبير طرق التعليم، إن تجربة التعليم الياباني فى غاية الأهمية، وان هناك تقدم فى الشراكة اليابانية المصرية.



وأضاف زناتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة أون اى، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن العامين الماضيين شهدا تقدم كبير فى المدارس اليابانية المصرية، مؤكدًا أن هذا يرجع لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح، أن وزارة التربية والتعليم بمصر تقوم بمجهود كبير لتطوير التعليم المصري، وأكد أن هناك طفرة كبيرة تمت فى الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم المصري فى الفترة الماضية قدم الرؤية التى تم تحقيقها فى الفترة الأخيرة.

