ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين زناتي: تجربة التعليم الياباني فى غاية الأهمية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهي عمرو
قال الدكتور حسين زناتي خبير طرق التعليم، إن تجربة التعليم الياباني فى غاية الأهمية، وان هناك تقدم فى الشراكة اليابانية المصرية.

وأضاف زناتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت، المذاع على قناة أون اى، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن العامين الماضيين شهدا تقدم كبير فى المدارس اليابانية المصرية، مؤكدًا أن هذا يرجع لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح، أن وزارة التربية والتعليم بمصر تقوم بمجهود كبير لتطوير التعليم المصري، وأكد أن هناك طفرة كبيرة تمت فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم المصري فى الفترة الماضية قدم الرؤية التى تم تحقيقها فى الفترة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة العشرين.. خبير تطوير التعليم في اليابان: الرئيس السيسي يمثل 50 دولة أفريقية.. فيديو

نيفين شحاتة: المدارس التكنولوجيا تغازل سوق العمل.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تحسم الجدل حول اجازة راس السنة الهجرية

وانقلب السحر على الساحر.. سر استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة الجزيرة

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

قبل مواجهة المغرب .. إعفاء جمال بلماضي من منصبه

الموسيقيين تتهم محمد رمضان بالتحايل

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس