مجلس الدولة ينهي خلاف الطيران المدني ومحافظة القاهرة.. الفتوى تختص الاستثمار بإصدار تراخيص بناء المطارات.. وتؤكد: لا يجوز إلغاء قانون إلا بتشريع جديد

مجلس الدولة تنهى خلافاً بين الطيران المدني ومحافظة القاهرة

الفتوى والتشريع تختص الاستثمار بإصدار تراخيص البناء بالمطارات الحيثيات: لا يجوز إلغاء قانون إلا بتشريع جديد سلطة إصدار تراخيص البناء داخل المنطقة الاستثمارية حكر على لهيئة الاستثمار





انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي داخل حدود مطار القاهرة الجوي، هي المكتب التنفيذي الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.





أكدت الجمعية العمومية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (3118) لسنة 2009 متضمنًا الترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي في إقامة منطقة استثمارية على مساحة 2288.81 فدان داخل حدود مطار القاهرة الدولي، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية وخدمية (سياحية- ترفيهية- طبية- رياضية- تعليمية- لوجستية- أنشطة أخرى).





أضافت أن سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التى تقع داخل حدود المنطقة الاستثمارية هى حكر على المكتب التنفيذي المنشأ بالمنطقة التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يصبح المكتب التنفيذي الكائن والتابع للهيئة العامة للاستثمار هو الجهة المختصة وحدها دون غيرها بإصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التى تقام داخل نطاقها وحدودها، دون أن يخالف ذلك قانون الطيران المدنى الذي تضمن إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها ، يكون بترخيص من الوزير المختص (وزير الطيران المدني) .





وقالت الجمعية العمومية إن المادة الثانية من القانون المدنى تنص على أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع". وأن المادة (16) من قانون الطيران المدنى رقم (28) لسنة 1981– المعدلة بموجب القانون رقم (136) لسنة 2010– تنص على أنه: "...لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية، وتكون إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقًا للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني، ولا تسري على هذه المباني والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء، ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المباني والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية".





وأشارت الجمعية العمومية أن المادة (39) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 تنص على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق...".



