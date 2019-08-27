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العربية لحقوق الإنسان تستقبل رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
أماني نوار
استقبلت المنظمة العربية لحقوق الانسان بمقر أمانتها العامة بالقاهرة "ادوارد اندوميانا" رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له، وتأتي الزيارة ضمن زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية للقاء مع الهيئات الحكومية واللجان الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذوي الصلة بالخبرات في مجال تلقي ومعالجة الشكاوي وتسوية المنازعات وبذل المساعي الحميدة.

كان في استقبال الوفد  "علاء شلبي" رئيس المنظمة والزملاء المختصون بالأمانة العامة للمنظمة، وشهد اللقاء التعريف بدور المؤسستين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون بين مؤسسة ديوان المظالم في بوروندي والمنظمة العربية لحقوق الانسان في ميدان معالجة الشكاوي والتوفيق بين أطراف المنازعات، وإنشاء آلية لتبادل الخبرات والتعاون في مجال بناء القدرات.

كذلك تطرق اللقاء الي توسيع قاعدة التعاون بين كبريات منظمات المجتمع المدني الافريقية وشبكة مؤسسات ديوان المظالم الافريقية والشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مجالات تسوية المنازعات والإنذار المبكر في الأزمات والاضطرابات.

وأعرب "اندوميانا" عن تقديره الكبير لدور المنظمة العربية لحقوق الانسان كبيت خبرة رئيسي في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية، وتقديره الخاص لدور المنظمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية الشقيقة ذات الصلة في مناطق القارة الافريقية.

وأشار رئيس المنظمة لما تمثله تجربة بوروندي في تجاوز المحنة العرقية والتطور الديمقراطي من تجربة بالغة الأهمية ونموذج نجاح يجب التوعية بدروسه المستفيدة في مجال حماية حقوق الانسان وترسيخ المواطنة وفتح آفاق التنمية.

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