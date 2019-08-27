بعد رحيلها بـ 16 عامًا.. فيلم جديد لـ أمينة رزق بالسينمات

على الرغم من رحيل الفنانة أمينة رزق منذ أكثر من 16 عامًا، بعد تاريخ فني حافل بالأعمال المهمة، قررت الشركة المنتجة لفيلم الفارس والأميرة عرض العمل في السينمات العربية والمصرية، والذي كان يعد آخر مشاركة للراحلة.



العمل الذي يعد أول فيلم رسوم متحركة مصرية، كان آخر أعمال الفنانة الراحلة بمشاركة عدد من النجوم على رأسهم محمد هنيدي ودنيا سمير غانم، إلا أن خروجه للنور تأخر لمدة تزيد عن 18 عامًا.



الفيلم الذى كتبه وأخرجه بشير الديك، ووصلت ميزانيته لـ 10 ملايين جنيه، هو أول فيلم رسوم متحركة مصري طويل يعرض في دور العرض السينمائي المصرية والعربية.